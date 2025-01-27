دوري أبطال أوروبا تدخل التاريخ بإقامة 18 مباراة في نفس التوقيت

دوري أبطال أوروبا، تنطلق الجولة الأخيرة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، بإقامة 18 مباراة في توقيت واحد.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها 18 مباراة في نفس التوقيت ببطولة واحدة عبر التاريخ، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا نفسها، أو كأس العالم للمنتخبات، أو في البطولات القارية.

جدول مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا ضد سلتيك

برشلونة ضد أتالانتا

ليفركوزن ضد سبارتا براج

دورتموند ضد شاختار

بريست ضد ريال مدريد

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا

ريد بول سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد

جيرونا ضد آرسنال

إنتر ميلان ضد موناكو

يوفنتوس ضد بنفيكا

ليل ضد فينورد

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

آيندهوفن ضد ليفربول

سبورتنج لشبونة ضد بولونيا

شتوتجارت ضد سان جيرمان

شتورم جراتس ضد لايبزيج

دينامو زغرب ضد ميلان

يونج بويز ضد النجم الأحمر





وكان الاتحاد الأوروبي"يويفا" استحدث شكلًا جديدًا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلعب 36 فريقًا دوري من دور واحد، على أن يتأهل أصحاب أول 8 مراكز إلى دور الـ16، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32 من هذا الدور.



أما أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 فسيضطرون لخوض مواجهتين (ذهابًا وإيابًا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وستحدد الجولة الأخيرة، الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة لدور الـ16، إضافة للمتأهلين للملحق، والمغادرين للبطولة.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24 وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك، في القرعة التي ستجرى يوم 31 يناير الجاري.

وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علمًا بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).

ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

يشار إلى أن ليفربول (21 نقطة)، وبرشلونة (18 نقطة) ضمنا التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن الجولة الأخيرة.

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