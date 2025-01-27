الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

نائب رئيس الدستورية يؤكد ضرورة التوازن بين التشريعات والحفاظ على حرية الأفراد

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية: إن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، انعقد في ظروف استثنائية خصوصا في قارتنا الأفريقية.

وأوضح، النجار  خلال كلمته في إجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، أن الدساتير في العالم تعتمد علي حماية حقوق الأفراد من ناحية وحماية مؤسسات الدولة وتأمين تأدية واجباتها تجاه المواطنين، لافتا الي ضرورة وجود تشريعات توازن بين حريات الفرد والحفاظ علي الدولة.

وعرض النجار تفاصيل اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية خلال دورته الثامنة بكافة تفاصيله.

جدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء  المحاكم الدستورية الأفارقة، بدأ في عام 2017، برعاية الرئيس السيسي، ليكون تجمع أفريقي علمي، وتوالت المؤتمرات التالية للمحاكم الدستورية في 2018، 2019، 2020، 2021، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق المؤتمر الثالث الذي عقد في فبراير 2019.

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