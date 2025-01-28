منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

أهمية السجود، يُعدّ السجود في الصلاة في الصلاة ركنًا من أركان الصلاة المتّفق عليها عند أهل العلم، حيث تبطل الصلاة بدونه، وينبغي على المصلي أن يسجد في كلّ ركعةٍ سجدتين.

مفهوم السجود

السّجود في اللغة: هو التذلل والخضوع وهو بوضع الجبهة على الأرض، وقد يكون أيضًا بالإيماء بالعين أو أن يطأطأ الرأس لمن لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض.

السجود اصطلاحًا: وهو الانحناء ووضع أعضاء السجود على الأرض؛ وذلك بأن يضع المصلّي جبهته على المكان الذي يصلّي فيه على الأرض، ومعه جزءًا من ركبتيه وكفّيه وأصابع قدميه.

أنواع السجود

1.سجود الصلاة

وهو ركن من أركان الصلاة، فمن تركه بطلت صلاته، وسجود الصلاة يكون مرتين في الركعة الواحدة.

2.سجود السهو

السهو في اللغة: هو الغفلة والنسيان والذهول عن الشيء. واصطلاحًا: سجدتان يسجدهما المصلي لجبر ما كان في الصلاة من خلل بزيادة أو نقص أو شك. من صفات الإنسان أنه ينسى، فإن سهى الإنسان في الصلاة فزاد أو نقص في عدد الركعات، أو نسي أحد واجبات الصلاة (وليس أركانها)، أو حتى إن شك، فيجب عليه أن يسجد سجود السهو.

3.سجود الشكر

يستحب أن يسجد المسلم سجدة الشكر إذا حدثت له نعمة أو صرف عنه أذى، فعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدًا لله.

مفهوم السجود، فيتو

حكم سجود الشكر

يستحب للمؤمن إذا أعطاه الله نعمة جديدة أو صرف الله عنه نقمة أن يسجد لله شكرًا، تآسيًا بسنة النبي ﷺ، فقد كان يسجد لله إذا جاءه أمر يسره. وعَنْ سَعْدِ بنِ أَبي وَالشكر رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن مَكَّةَ نُرِيدُ المَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِن عَزْوَراءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فدعَا اللَّه سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ساعَةً، ثُمَّ خَرَّ ساجِدًا فَعَلَهُ ثَلاثًا وَقَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَأَعْطَاني ثُلُثَ أُمَّتي، فَخَررتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكرًا، ثُمَّ رَفعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتي، فَأَعْطَانِي ثُلثَ أُمَّتي، فَخررْتُ سَاجِدًا لربِّي شُكرًا، ثمَّ رَفعْت رَأسِي فَسَألتُ رَبِّي لأُمَّتي، فَأعطاني الثُّلُثَ الآخَرَ، فَخَرَرتُ ساجِدا لِرَبِّي». رواه أَبُو داود

كيفية سجود الشكر

يقول الإمام إبن باز رحمه الله: « سجود الشكر مثل سجود الصلاة سجدة واحدة، يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يحمد الله، ويثني عليه على النعمة التي حصلت، يدعوه -جل وعلا- ويشكره، هذا سجود الشكر كون الإنسان بشر بأن الله -جل وعلا- رزقه ولدًا، أو بشر بأن أمه شفيت من مرضها أو أباه، أو بشر بأن المسلمين فتح الله عليهم، ونصروا على عدوهم، فإنه يشرع له السجود شكرًا لله، ولو كان على غير طهارة، ويقول في السجود مثلما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني الشكر على نعمتك، الحمد لله على هذه النعمة، ونحو ذلك ».

4.سجود التلاوة

من قرأ آية سجدة في القرآن الكريم يستحب له أن يسجد سجدة واحدة، ويسمى هذا سجود التلاوة وهو لا تشهد فيه ولا تسليم ولا تكبير على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وفي القرآن الكريم خمسة عشر موضعًا للسجود فعن عمرو بن العاص: «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان».

مفهوم السجود، فيتو

سنن السجود

هناك سننٌ متعدّدة للسجود يستحبّ فعلها اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يترتّب على تركها بطلان أو إثم، ومنها:

- قول سبحان ربي الأعلى وبحمده: يُسنّ في السجود قول: "سبحان ربي الأعلى وبحمده" ثلاث مراتٍ، وأقلّ ذلك مرّة، وأكثره إحدى عشرة مرة، ويُسنّ للمنفرد أن يزيد، أمّا المأموم في صلاة الجماعة فيزيد حسب إطالة الإمام في الصلاة.

-الإكثار من الدعاء في السجود: وذلك بقول: "سبّوحٌ قدوسٌ ربّ الملائكة والرّوح، اللهمّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره، وشقّ سمعه وبصره؛ بحوله وقوّته، تبارك الله أحسن الخالقين". رفع اليدين عند التكبير للسجود: فهي سنة.

- الترتيب في وضع اليدين والقدمين: وقد اتّفق جمهور أهل العلم في ترتيب أوّل ما يوضع على الأرض عند السجود، وخالفهم المالكية، وفيما يأتي بيان آراء الفقهاء في المسألة: الجمهور: قالوا باستحباب وضع الركبتين أولًا على الأرض، ثمّ اليدينّ، ثمّ الجبهة والأنف مكشوفين، واستدلّوا بحديث وائل بن حجر أنّه قال: (رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا سجدَ وضعَ رُكْبتيهِ قبلَ يديهِ وإذا نَهَضَ رفعَ يديهِ قبلَ رُكْبتيهِ). المالكية: قالوا أن يضع المصلّي أثناء سجوده يديه قبل ركبتيه؛ وذلك لِما رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا سجدَ أحدُكُم، فليضَع يدَيهِ قبلَ رُكبتَيهِ، ولا يبرُك بُروكَ البعيرِ).

فضل السجود في الإسلام

أولا: فضل السجود في القرآن الكريم

من سمات المؤمنين أن سيماهم في وجوههم من آثر السجود ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٢٩﴾ [الفتح:29].

ثانيا: فضل السجود في السنة النبوية

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»

تحريم مواضع السجود علي النار؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه: «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود، وحرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود»

رفعة الدرجات وحط الخطايا؛ لما أخرج مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ، وفيه: «عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة»

معرفة الرسول ﷺ لأهل السجود يوم القيامة مع كثرة الخلائق؛ لما روى عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر محجل، أما تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء»

بكاء الشيطان؛ لما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله ( وفي رواية أبي كريب: يا وَيْلي ). أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار».

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