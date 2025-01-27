القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض الكتاب (صور)

تشارك القوات المسلحة بجناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين لعام 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية ( المنارة ) , والذى تستمر فعالياته حتى الخامس من فبراير القادم.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي المستنير وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصرى بمختلف فئاته.

الكُتب والإصدارات والوثائق التاريخية من المخططات والصور النادرة للشخصيات العسكرية

واختارت القوات المسلحة أن تكون شخصية الجناح لهذا العام المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة الذى يعد من أبرز رواد العسكرية المصرية فى التاريخ المعاصر ليكون بصفاته العسكرية التى تتميز بالعلم والثقافة والإنضباط والجد والإخلاص فى العمل نبراسًا للساعين فى أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل.

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذي تنفذه هيئة البحوث العسكرية مجموعة من أبرز الأقسام العسكرية التى تضم العديد من الكُتب والإصدارات والوثائق التاريخية من المخططات والمطبوعات والصور النادرة للشخصيات العسكرية وعددًا من البحوث الإستراتيجية والنشرات العلمية التي تناقش الموضوعات التخصصية التى يهتم بها مختلف فئات المجتمع.

كما يحتوي الجناح على شاشات عرض تفاعلية لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة للقطاع المدنى، وكذا عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي أعدتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى وجود قسم بالجناح يتيح للزائرين إمكانية شراء إصدارات ومنتجات رمزية لمختلف الأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات الجيش المصرى العظيم، وعدد من الهدايا التذكارية والعينية.

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