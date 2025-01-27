الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

600 ألف جنيه إيرادات فيلم "6 أيام" أمس

فيلم 6 أيام، فيتو
فيلم 6 أيام، فيتو

احتل فيلم 6 أيام الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك، المرتبة الثانية بين إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات أمس.

وحقق الفيلم أمس الأحد إيرادات بلغت 617,153 جنيه.

تفاصيل فيلم 6 أيام

 وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”.

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقي للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مالك 6 أيام فيلم 6 أيام اية سماحة

مواد متعلقة

أحمد مالك يحتل المركز الثاني في إيرادات الأفلام خلال 6 أيام

ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

جلسة حاسمة في الريان القطري لحسم انتقال بن شرقي إلى الأهلي

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

مطالبات برلمانية بتوجيه رسالة للكونجرس بشأن تصريحات ترامب عن التهجير

اقتراح أبو حنان في غاية الخطورة، علاء مبارك يحذر من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

عباد الشمس يسجل 101 جنيه، أسعار الزيت اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعصار ترامب في الشرق الأوسط.. قرارات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية