الجمعة 31 يناير 2025
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اقتصاد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 تشهد الفترة الحالية زيادة  في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية وذلك استعدادا لشهر رمضان، هذا فى الوقت الذى  تدرس الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان، وذلك لحرصها على توافر كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

 أسعار الأرز اليوم الجمعة 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

سعر الارز اليوم
سعر الأرز اليوم

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي: 

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

 

سعر الارز
سعر الارز

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

 وطبقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية انخفضت بقيمة تتراوح بين 500-700 جنيه للطن. مشيرا الى  إن الشائعات هي السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع الأسعار

أسعار الأرز اليوم
سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700، بينما تراوح سعر الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن، وتراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

 

 

 وأوضح  أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة مع لجوء الدولة للاستيراد من دولة مثل الهند، وهي معروفة بجودة محاصيلها، وهو ما سيؤدي لحدوث حالة من توافر المحصول مقارنة بمعدل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

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