أيمن أبو العينين رئيسًا للجنة النقل واللوجستيات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي عن اختيار أيمن أبو العينين، عضو الجمعية، رئيسًا للجنة النقل واللوجستيات، التي تمثل إضافة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي إنشاء اللجنة استجابةً لتزايد أهمية النقل والخدمات اللوجستية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي، ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول.

تهدف لجنة النقل واللوجستيات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تعزيز التعاون الدولي: من خلال دعم الشراكات بين الشركات المصرية واللبنانية وشركائها الدوليين. وتطوير سياسات النقل عبر تقديم توصيات مبتكرة لتحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة القطاع. وجذب الاستثمارات: تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مشروعات النقل بأنواعه المختلفة.



كما تهدف إلى تيسير حركة التجارة: معالجة التحديات الجمركية واللوجستية لتعزيز التبادل التجاري. بالإضافة الي تعزيز الاستدامة: الترويج لاستخدام التكنولوجيا النظيفة والنقل الذكي لتحقيق الاستدامة البيئية.

أعرب أيمن أبو العينين عن شكره لمجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزي على دعمه وثقته، مؤكدًا أن لجنة النقل ستسهم في تحسين كفاءة النقل وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن اللجنة تمثل منصة شاملة لدعم قطاع النقل والتجارة بين مصر ولبنان وعلى المستوى الدولي، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز دور الجمعية كلاعب رئيسي في تعزيز الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وجه أيمن أبو العينين الدعوة إلى تكاتف الجهود بين رجال الأعمال والجهات الحكومية لتفعيل رؤية اللجنة وتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس التزام الجمعية بتقديم حلول عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري واللبناني وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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