الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مواسير من حديقة عامة بالساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الساحل تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مواسير من داخل حديقة عامة، 15 يوما على ذمة التحقيق

ونجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الساحل، بتهمة سرقة مواسير من داخل إحدى الحدائق العامة بأسلوب “القطع”.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط المواسير المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة. 
5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟
يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

معلومات عن  قانون العقوبات

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الساحل مديرية أمن القاهرة سرقة مواسير النيابة العامة

مواد متعلقة

فكه وباعه لتاجر خردة، ضبط بطل واقعة سرقة نعش الموتى بالشرقية (صور)

القبض على عاطل بتهمة سرقة متعلقات المصلين من داخل مسجد بالدقى

ضبط 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات
ads

الأكثر قراءة

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

بشير التابعي ينتقد صفقة الزمالك الجديدة: عايزين يدمروا النادي

حملات تفتيش لمواجهة بائعي الأدوية على الأرصفة بوكالة البلح

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

10 معلومات عن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

انخفاض المكرونة وارتفاع قشر البياض، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

البيضاء ترتفع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025

اصطفاف مركبات ومعدات الشرطة الحديثة في احتفال الداخلية بعيدها الـ73 بأرض العروض ( فيديو وصور )

منوعات

المزيد

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية