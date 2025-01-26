انطلاق فعاليات "إجازة سعيدة في دمياط الجديدة" بالمسرح الروماني

شهد الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، انطلاق فعاليات البرنامج الفنى والثقافى "إجازة سعيدة فى دمياط الجديدة "بالمسرح الرومانى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك تحت رعاية المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحى،وبحضور المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز "أمين سر مجلس الأمناء"، وأعضاء مجلس الأمناء، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

أوضح رئيس مجلس الأمناء، أن العروض إنطلقت في تمام الثامنة مساء بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، تضمنت عرضا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية.

رئيس مجلس الأمناء: العروض مستمرة لمدة إسبوعين حتى نهاية إجازة نصف العام الدراسي

أضاف رئيس مجلس الأمناء، أن هذه العروض مستمرة لمدة إسبوعين حتى نهاية إجازة نصف العام الدراسي، تتضمن ليالى فنية لباقة من أشهر الفرق الفنية والشعبية من مختلف محافظات الجمهورية على المسرح الرومانى بالحديقة المركزية، وماراثون للجرى، وسباق للدراجات، وكذا البرنامج الإذاعي "الغلط فين"،من أجل الوصول بالفن الراقي وتقديم وجبة ثقافية متكاملة لسكان مدينة دمياط الجديدة وزائريها رواد الحديقة المركزية بالمدينة، بالإضافة إلى مهرجان "باب رزق " لفنون ومهارات الطبخ، ودورة كرة قدم خماسية بين شباب المدينة.

من جهته أعرب الدكتور أسامة حفيلة، عن امتنانه وتقديره لرئيس الجهاز وفريق العمل المعاون بالجهاز، على المجهود المبذول من أجل الرقى بمدينة دمياط الجديدة، والتعاون والدعم المثمر والبناء، لظهور الفعاليات بالشكل اللائق والمتميز،والدعم المستمر من جمعية المستثمرين بالمدينة.

مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات تُساهم فى توضيح أهمية الدور المجتمعى الذى يقدمه مجلس أمناء المدينة، وتهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع جميع أبناء المدينة.

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