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أخبار مصر

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 27 - 01 -2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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