الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يضرب فالنسيا بخماسية في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة

تقدم فريق برشلونة على نظيره فالنسيا بنتيجة عريضة 5-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد بملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

جاءت خماسية برشلونة عن طريق كل من؛ فرينكي دي يونج، فيران توريس،  رافينيا، فيرمين لوبيز "هدفين".

تشكيل برشلونة ضد فالنسيا

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز

في خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا

فيما جلس على مقاعد البدلاء: إيناكي بينيا - رونالد أراوخو - هيكتور فورت - كوشين - جيرارد مارتن - أندرياس كريستنسن - بابلو توري - جافي - أنسو فاتي - باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي

 

الصورة

ترتيب برشلونة وفالنسيا 

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة، فيما يحتل فالنسيا فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بعدما حقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام بلد الوليد، وسجل كيليان مبابي هاتريك.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ45 نقطة، بعدما تعادل إيجابيًا مع فياريال بهدف لمثله، في الجولة ذاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة فالنسيا برشلونة ضد فالنسيا مباراة برشلونة وفالنسيا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

قمة الأهلي وبيراميدز تنتهي بالتعادل 2-2، السماوي يتمسك بالصدارة والأحمر يلاحقه، بطاقة حمراء لأحمد توفيق تقلب المباراة، إمام عاشور يتصدرالتريند بعد ركلة الجزاء الضائعة

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

الأهلي وبيراميدز يتعادلان 2-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

بهدفي ربيعة وجراديشار، الأهلي يتعادل مع بيراميدز في دقيقتين (صور)

مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الأهلي (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب "صور"

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رضا قادما من بتروجيت

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح مهني قريبًا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة اليوم الإثنين