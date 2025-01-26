الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد صبحي والدكتور علي جمعة في ندوة "الفتوى والدراما" بمعرض الكتاب غدا

محمد صبحي، فيتو
محمد صبحي، فيتو

يشارك الفنان محمد صبحي وفضيلة الدكتور علي جمعة في ندوة “الفتوي والدراما” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وتقام الندوة غدا الاثنين 27 يناير الساعة الرابعة مساء بجناح دار الافتاء المصرية بمعرض الكتاب بقاعة( 4).

ندوة الفتوى والدراما 

و تتناول الندوة العلاقة بين الفتوى والدراما من حيث التناول والمعالجة، وكذلك إلقاء الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي عرضتها الدراما وتلاقت مع الفتاوى وستكون محاورها على النحو التالي: الفتوى والدراما.. علاقة تكامل أم تنافر، القضايا الاجتماعية والأخلاقية في ميزان الدراما، صورة رجل الدين والخطاب الإفتائي في الدراما.. الإيجابيات والسلبيات، الفتوى في الدراما.. مقترحات وتوصيات.

معرض الكتاب 2025 

 وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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ندوة الفتوى والدراما معرض الكتاب 2025 محمد صبحي الدكتور على جمعة معرض الكتاب
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