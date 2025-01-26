الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

المطرب دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "رقصة الوداع"

محمد دياب
محمد دياب

طرح المطرب دياب برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “رقصة الوداع”، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وعلق دياب قائلا:"رقصة الوداع 29 يناير على جميع المنصات"

 

ويشارك الفنان دياب في بطولة مسلسل “ظلم المصطبة”، مع الفنان إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور والذي يعرض في شهر رمضان المقبل 

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

 مسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث يتناول العمل عددًا من القصص في بعض المحافظات.

 

اعتذار مؤلف ظلم المصطبة


وكان قد أعلن السيناريست محمد رجاء عن اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

وكتب رجاء منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “ أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد  أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة ”

 

 

وأضاف: "الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات.. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله ".

 

 

 

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دياب المطرب محمد دياب دياب المطرب

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