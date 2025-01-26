النقل تنشر تقريرا مصورا عن محور كلابشة

نشرت وزارة النقل تقرير مصور عن محور كلابشة، والذى يربط النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية

وجاء المعلومات التي نشرتها النقل كما يلي:

1. قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية

2. تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط

3.المحور تم افتتاحه رسميا ديسمبر 2021

4. هو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية / إتجاه – ويشمل عدد 14 عملا صناعيا (9 كوبري + 5 أنفاق)

5. المحور ساهم في ربط مزارع وادى النقرة والطريق الزراعى الشرقى شرق النيل بالطريق الزراعى الغربى ومناطق الاستصلاح الزراعى والطريق الصحراوى الغربى ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان غرب النيل مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة فى وادى النيل

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