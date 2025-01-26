خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

نالت حياة ميجان ماركل مع العائلة المالكة أهمية إعلامية خاصة، وتغطية صحفية استثنائية، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها الأولى في واجب ملكي مع الملكة إليزابيث الثانية في يونيو 2018.

حياة ميجان ماركل مع العائلة البريطانية المالكة

وفي حدث جديد عاد للواجهة شاركته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت مصادر مقربة من العائلة المالكة إن الملكة وميجان كانتا متوترتين بشأن كيفية تغطية الصحافة للقائهما الأول، نظرًا للنقد الذي تعرضت له ميجان سابقًا بسبب تجاهلها البروتوكولات الملكية. ومع ذلك، بدا أن اللقاء كان ناجحا، فقد احتفت العناوين الصحفية بابتسامة الملكة عندما ضحكت على نكات ميجان.

وعلى الرغم من التغطية الإيجابية، نشأ جدل صغير حول لحظة من الارتباك عندما كانت ميجان والملكة تحاولان دخول السيارة، إذ عرضت ميجان على الملكة أن تجلس أولًا ولكنها طلبت رأيها، وفي النهاية سمحت للملكة بالجلوس خلف السائق، كما هي العادة.

وأشار خبراء الآداب إلى أن الملكة تفضل عادة الجلوس مباشرة خلف السائق، لكن من المحتمل أن ميجان لم تكن على دراية بذلك، ولم يتم اطلاعها على تفضيلات العائلة المالكة. كان الرأي العام منقسمًا حول هذه اللحظة، فقد انتقدها البعض بسبب ظهورها بمظهر الجاهل، بينما دافع عنها آخرون، مؤكدين أنها كانت متوترة.

تعلم آداب البروتوكول الملكي

لاحقًا، كتب الأمير هاري في مذكراته Spare عام 2023 معبرًا عن دهشته كيف وصفت الصحافة الزيارة بالكارثة، إذ ركزت على الخطأ البسيط بدلًا من الجوانب الإيجابية مثل جعل ميجان الملكة تضحك.

ورغم ذلك، شعر هاري وميجان أن الزيارة كانت ناجحة واعتقدا أنها تمثل تحولًا إيجابيًا في علاقتهما مع العائلة المالكة.

وكان الحدث بسيطًا، فقد افتتحت ميجان والملكة جسرًا في تشيشاير، وكان ذلك أول وآخر واجب مشترك بينهما. ميجان، التي لم تُربَّ على تعقيدات الحياة الملكية، كان عليها التكيف بسرعة وتعلم آداب البروتوكول الملكي، بما في ذلك كيفية الانحناء، وتقديم المصافحة، واتباع القواعد الأخرى

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