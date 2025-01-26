قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

هنأت السيدة قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج قائلة: في ذكرى الإسراء والمعراج، أتوجه بخالص التهنئة لشعبنا الكريم والأمة الإسلامية.

وأضافت: نسأل الله أن تكون هذه المناسبة العظيمة فرصة للتأمل والتقرب إلى الله، وأن يعم الخير والسلام على الجميع.

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