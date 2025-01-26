الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

المسلماني: إطلاق بودكاست ماسبيرو عقب شهر رمضان

مصطفي مدبولي وأحمد
مصطفي مدبولي وأحمد المسلماني
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،  الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة ومناقشة جهود تطوير الإعلام الوطني.  

 

الإعلام المصري ودوره في بناء الوعي

أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لدور الإعلام المصري في بناء وعي المجتمع ومواجهة الشائعات، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير الإذاعات والقنوات التابعة لماسبيرو، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لاستعادة ماسبيرو لمكانته الرائدة.  

 

إطلاق "بودكاست ماسبيرو" بعد رمضان

كشف الكاتب أحمد المسلماني عن استعداد الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق "بودكاست ماسبيرو" رسميًا عقب شهر رمضان المعظم. وسيشمل البودكاست برامج سياسية واقتصادية وثقافية وفنية ورياضية، بالاعتماد على أرشيف مرئي ومسموع غني يمتد إلى زمن تأسيس الإذاعة المصرية.  

قرارات حديثة تدعم التطوير

أوضح المسلماني أن الهيئة اتخذت قرارات هامة، منها إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم، ونقلها إلى الإذاعات الأخرى للحفاظ على مكانة الإذاعة. كما أعلن عن تطوير إذاعة صوت العرب، وإجراء تغييرات في قنوات النيل، مثل تحديث قناة "النيل سينما" إلى "موليوود سينما"، ودمج قنوات أخرى لزيادة كفاءة العمل.  

 

مشروعات واستثمارات لدعم ماسبيرو

تم خلال اللقاء مناقشة مشروعات استثمارية تهدف إلى توفير عوائد مالية لدعم جهود التطوير. كما أشار رئيس الهيئة إلى التحضير لمؤتمر الأرشيف الوطني بالتعاون مع جهات مصرية تمتلك أرشيفات مميزة.  

 

احتفاليات ثقافية وفنية 

أعلن المسلماني عن تنظيم حفل خاص على مسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو للاحتفال بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاج مسلسلها.  

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم الإعلام الوطني ليكون صوتًا يعكس إنجازات الدولة ويواجه التحديات بحرفية ومسؤولية.  

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الكاتب أحمد المسلماني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للاعلام بودكاست ماسبيرو إذاعة القرآن الكريم

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