يعرض في رمضان، المتحدة تعلن عن بوستر "جودر 2" لياسر جلال

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "جودر 2" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "جودر 2" من بطولة ياسر جلال ونور وياسمين رئيس وأحمد بدير ووفاء عامر وتارا عماد.

مسلسل جودر ٢

"جودر 2" يشارك في بطولته أيضًا كل من أحمد فتحي وجيهان الشماشرجي وعبد العزيز مخيون وهو من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري ويتكون من 15 حلقة.

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