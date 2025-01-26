الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

بالتعاون مع "بريتش بتروليوم"

بعد عامين من التوقف، مدبولي يشهد توقيع عقد إعادة تشغيل مصنع البلوكات بالعين السخنة

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقد بين شركتي " British Petroleum Energia Espana"، والشركة المصرية لبلوكات الأنود، التي تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نسبة 75% من أسهمها، بهدف إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة وتمويل أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك الإشراف على التشغيل لعملية "كلسنة" الفحم البترولي، ورفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

ووقع العقد كلٌ من: المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولورا بينيا، رئيس القطاع الدولي لأعمال فحم الكوك بشركة "بريتش بتروليوم".

وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن العقد المُوقّع اليوم، يهدف إلى إعادة إحياء شركة الأنود المُتوقفة عن الانتاج منذ عامين، كما يأتي في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز قدرة الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق وإحلال الواردات والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مُوضحًا أن تشغيل الشركة يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية من منتجها النهائي الذي تستهلكه الشركات الصناعية وأهمها شركات صناعة الألومنيوم.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه، بعد إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة، سيبلغ الإنتاج المُتوقع سنويًا ٢٥٠ ألف طن (بعد توريد وتركيب مبرد الفحم الثاني) بما يُحقق إيرادًا صافيًا لشركة الأنود ( 97 دولارًا قيمة كلسنة كل طن مترى)، مُشيرًا إلى أن هناك حدًأ أدنى مضمونًا لشركة بلوكات الأنود بما يُعادل كلسنة 200 ألف طن سنويا.

وأضاف المهندس/ محمد شيمي: وفقا للعقد، ومدته 5 سنوات، تصل استثمارات "بريتش بتروليوم" في أعمال الصيانة والوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى إلى ۲۰ مليون دولار،  كما تلتزم شركة "بريتش بتروليوم" بتوفير الدعم الفنى الكامل من خلال إرسال مجموعة من الفنيين للإشراف، بشكل يومي، على العملية الانتاجية، وكذلك تطبيق معايير السلامة المهنية لمعاونة شركة الأنود على تحقيق إنتاج يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات المطلوبة.

بدوره، قال  نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة "بريتش بتروليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": إن الاتفاق المُوقّع اليوم يُمثل محطة مُهمة في الشراكة المُمتدة لأكثر من ستين عامًا بين مصر وشركة "بريتش بتروليوم"، كما نؤكد على الاستراتيجية لمصر في عملياتنا، بينما نعمل على اكتشاف آفاق جديدة للتعاون.

وفي الوقت نفسه، قالت لورا بينيا، رئيس القطاع الدولي لأعمال فحم الكوك بشركة "بريتش بتروليوم": نحن مُتحمسون للشراكة مع الشركة المصرية لبلوكات الأنود للاستفادة من منشآتها الإستراتيجية لإنتاج كوك مُحَسَّن عالي الجودة، وهذا التعاون يدعم استراتيجيتنا من خلال تعزيز إنتاج الكوك الأوروبي من الدرجة الأنودية بأسلوب تنافسي.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشركة المصرية لبلوكات الأنود العاصمة الادارية الفحم البترولي

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