الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يوجه بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وتعزيز الرقابة على الأسواق (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.

 

كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا سيادته إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن منظومة الدعم

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وزير التموين للسيسي: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر

السيسي يتابع آليات تفعيل البورصة السلعية وتحقيق الأمن الغذائي

السيسي يتابع جهود التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم

السيسي يتابع ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان

السيسي يتابع تأمين أرصدة مختلف السلع وجهود زيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية

السيسي يدعو إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار وتحسين جودة الغذاء
ads

الأكثر قراءة

العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

قبل الإعلان الرسمي، مدرب بتروجيت يعلن انتقال أحمد رضا لـ الأهلي

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

مدبولي يشهد إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين

منوعات

المزيد

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق وقضاء الدين في ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

هل كان الإسراء بالروح أم بالجسد؟ دار الإفتاء توضح مذاهب العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية