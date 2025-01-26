دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

الدعاء بالذرية والحمل والولادة والإنجاب في ليلة الإسراء والمعراج يستغل البعض ليلة الإسراء والمعراج في الدعاء إلي الله لأن تلك الليلة هي الليلة التي اسنجاب غيها لنبيه وأسري به من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي ولذلك يستغل البعض هذا الأمر في التضرع والابتهال إلي الله للذرية ولحمل والولادة والإنجاب وفي ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس وصعد النبي صلي الله عليه وسلم إلي سدرة المنتهي وفي ليلة الإسراء والمعراج طويت الأرض والسماء للنبي الكريم فرأي ما رأي، ولهذه المناسبة نستعرض معكم دعاء ليلة الإسراء والمعراج للحمل والإنجاب.

الدعاء بالذرية

أوصى بالدعاء في كتابه الكريم حين قال في سورة البقرة: «ٌّوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»، ويقصد بها أنه قريب منهم ويجيب دعوة الداعي، إذ دعا سيدنا نبي الله زكريا: «رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً»، و«رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ»، وبالفعل رزقه الله بسيدنا يحيى- عليه السلام.

عن الأدعية التي يدعو بها المسلم من أجل الإنجاب والذرية، فمنها: دعاء سيدنا زكريا -عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه-: قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ [آل عمران: 38]، وفي سورة الأنبياء: رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ [الأنبياء: 89]، ومنها: دعاء إبراهيم الخليل -صلى الله عليه وسلم-: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ [الصافات: 100].

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية ولحمل والولادة والإنجاب

الأنبياء ابتلوا بقلة الذرية

ابتلي عدد من الأنبياء بقلة الذرية فتضرعوا إلى الله- عز وجل- بالدعاء من أجل أن يرزقوا بالأولاد، وجاء ذكر دعاؤهم في القرآن الكريم في العديد من سور القرآن الكريم نورد منها:

دعاء سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ( قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) [آل عمران:38] وفي سورة الأنبياء: ( رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين ) [النساء:89]

ومنها: دعاء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: (رب هب لي من الصالحين) [الصافات:100]، وكفاءه الله- عز وجل- بسيدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب.

أدعية نافعة على كل حال ولكل مطلب:



1- دعاء يونس -عليه السلام- قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي، والنسائي، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.



2- كثرة الاستغفار: قال تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا [نوح: 10 - 12]، وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

أدعية للإنجاب

وأكد أنه لا صيغة محددة للزرق بالذرية الصالحة، ولكن هناك عدد من الأدعية يمكن للمسلم أن يرددها ومنها:

«رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء».

«يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم آمين يارب».

«اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات».

دعاء الحمل والإنجاب

هناك العديد من الأدعية التي يمكن الدعاء بها للحصول علي الحمل والإنجاب نوردها فيما يلي:

- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

- ربِ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

-لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.

- ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسى تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها.

- اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يارب أسألك الذرية الصالحة.

- يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

- اللهم إنك قلت (ادعونى أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وإنى أسألك ألا تحرمنى من الذرية الصالحة يارب لا تذرنى فردًا وأنت خير الوارثين.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية ولحمل والولادة والإنجاب





أدعية لتيسير الولادة

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"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلًا، اللهم أسألك حسن الخلق وهون الطلق، يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس يسّر لي ولادتي، اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وصلّ اللهم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين".

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"اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أخرج المولود بقدرتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهمّ أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالمًا سليمًا عافيًا متعافًا، لا شر فيه ولا ضر، اللهم واجعله من عبادك الصالحين وجنّبه الشيطان، واجعله نصرة وذخرًا وخيرًا للإسلام والمسلمين".

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"اللهم اجعل ولادتي بردًا وسلامًا علي وعلى جنيني، كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وبعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسّر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر إلا إليك وأنت ربي".

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"اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، إلهي كيف أدعوك، وكيف أقطع رجائي منك وأنت إلهي إن لم أسألك فتعطني فمن ذا الذي أسأله فيعطني، وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، اللهم وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل ولادتي بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين".

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