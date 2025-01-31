الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع  بالاسواق اليوم الجمعةما بين 25-26 ألف جنيه للطن فيما تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

وتشهد الفترة الحالية  زيادة  في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية  وذلك استعدادا لشهر رمضان،   هذا فى الوقت الذى  تدرس الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان ووذلك لحرصها على توافر كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

 اسعار الأرز اليوم الجمعة 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 

 

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي: 

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

 

ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

 

سعر الارز
سعر الارز

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

 وطبقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية انخفضت بقيمة تتراوح بين 500-700 جنيه للطن. مشيرا الى  إن الشائعات هي السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع الأسعار

اسعار الأرز اليوم
سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700، بينما تراوح سعر الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن، وتراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

 

 

 وأوضح  أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة مع لجوء الدولة للاستيراد من دولة مثل الهند، وهي معروفة بجودة محاصيلها، وهو ما سيؤدي لحدوث حالة من توافر المحصول مقارنة بمعدل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الارز أسعار الأرز اليوم الجمعة الأرز سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 بينما تراوح سعر الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن فيما تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن وتراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف سعر الأرز الأبيض
ads

الأكثر قراءة

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

حريق يلتهم مزرعة دواجن بالغربية ويتسبب في نفوق 5 آلاف كتكوت (صور)

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

"كاف" يعلن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

الزمالك يصل استاد 30 يونيو استعدادا لمواجهة بيراميدز

حضور ضعيف لجمهور الزمالك في مباراة بيراميدز بالدفاع الجوي (صور)

منوعات

المزيد

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان 2025 للأموات

استعدادًا لرمضان، الأزهر للفتوى يوضح الأعمال المستحبة في شهر شعبان (فيديو)

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية