الصحفيين تعلن موعد جلسة لجنة القيد للنقل لجدول المشتغلين

حددت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، يومي ٢ و٣ فبراير المقبل، موعدًا للمقابلات الشخصية، للزملاء الذين أتموا المدة القانونية للانتقال لجدول المشتغلين.



وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس، قررت فتح باب التقديم بأوراق الانتقال لجدول المشتغلين من الفترة ١ يناير وحتى ١١ يناير الجاري، لمن أتموا المدة القانونية.

أزمة القيد بنقابة الصحفيين

وقال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أثناء مشاركته في جلسة القيد بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الجاري: "لم يعد الحديث عن شئون القيد في نقابة الصحفيين حديثًا نخبويًّا خاصًّا بأعضاء مجلس النقابة أو أعضاء لجان القيد، بل أضحى حديثًا عامًّا يستدعي الشجن لدى البعض وربما الأسى بأكثر مما يبعث على الأمل أو الإحساس بقيمة العدل".

القيد بنقابة الصحفيين



وأضاف: حديث القيد بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين يلوك منذ سنوات قصصًا تثير الغثيان عن انتفاء المعايير وانتقائيتها وعن الأهواء والأمزجة وعن "الأجهزة" أيضًا، إن طرقًا يعرفها أعضاء الجمعية العمومية جيدًا تتفنن في التحايل والادعاء بممارسة المهنة بحثًا عن استيفاء الشكل وضبط الأوراق دون اكتراث أخلاقي بالمضمون أو اعتبار لمحوريته في عملية القيد.

إعادة النظر في منظومة القيد

وتابع: "إشراك الجمعية العمومية في النقاش هو أمر يثري ما نريده من تقويم للمعوج وإعادة الاستقامة للطريق وتصحيح حقيقي للمسار دون بحث عن حشد أصوات انتخابية على حساب المهنة والنقابة،إن إعادة نظر أراها لازمة في منظومة القيد تستوجب منا نقاشا حقيقيا ومعمقا بعيدا عن رغبات البعض في حشر الأهل والعشيرة داخل جداول النقابة كرها، ثم الإمعان في اختفائهم طوعا من ساحات الممارسة والمجال العام ليكونوا أرقامًا وراء أرقام تلقي بنا في ثنايا كثرة كغثاء السيل في استعارة لتعبير سماوي يتسم بالتأدب لكنه يبدو تجميل لازم للحقيقة".

تعديلات في القيد

وأردف: “التعديلات المطلوبة لا يجب أن تتجاهل صحفا لا وجود لها، ما زالت تلقي إلى جداول النقابة بأعضاء جدد التزاما باللائحة دون نظر لاحتياجها الحقيقي أو لمراجعة كيانات لا تدفع الأجور أو التأمينات وتعلي صوتها بأن اللائحة تمنحها حق إدخال عشرات إلى السوق الصحفي المتراجع أصلا”.

الدورات التدريبية لقيد نقابة الصحفيين

وتابع: الدورات التدريبية التي تسبق لجان القيد باتت في السنوات الأخيرة مجرد مهرجانات للتصوير والعلاقات العامة دون تقييم حقيقي في أعقابها يبين من يعرف ومن يجهل، ويفصل بين من يدرك ومن يعجز عن الفهم، وبوضوح أشد فإن مهمة النقابة في مرحلة قبول أعضاء جدد، ليست التدريب وإنما الاختبار، مهمة النقابة ليست صقل المهارات وإنما التأكد من وجودها أصلا عبر اختبارات حقيقية بقواعد شفافة تنحي المجاملات وتخرجها من الحسابات الشخصية الضيقة.

واستطرد إن إجادة اللغة العربية هو أمر لا نقاش فيه، وليس مطلوبا أن يتحرك الصحفي وهو يعمل "مختار الصحاح" أو المعجم الوسيط أو لسان العرب لكن المطلوب أن يجيد أساسيات اللغة العربية وقواعدها الرئيسة.ليس مطلوبا أن يكون "الباحث عن القيد" من نسل "أبو الأسود الدؤلي" ولكن المطلوب أن يدرك المتقدم أن الحديث عن "الممنوع من الصرف" لا يقصد به الدولار أو اليورو وإنما أحد قواعد اللغة العربية، وكذلك فإن السؤال عن "لا النافية للجنس" ليس بحثا عن الإباحية - لا سمح الله- وإنما استدعاء لقاعدة أخرى في لغة الضاد".

وأردف: "إن معرفة واجبة بالتشريعات التي تواجه الصحفي في عمله هو أمر لايجب أن يكون محل نقاش حتى وإن كان الصحفي يعمل في مجال الفن أو الرياضة فالتوسع في التطبيق المتعسف للقوانين ألقى بزملاء لنا من هذين المجالين ومن غيرهما خلف الأسوار في مدد مختلفة".

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