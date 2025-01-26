الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

أشرف اللقاني يتحدث عن تتويج طائرة الزمالك بالبطولة العربية

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

أكد أشرف اللقاني لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض استحق التتويج بلقب البطولة العربية التي أقيمت في قطر.

وقال "اللقاني" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الأبيض كان يتواجد في مجموعة قوية خلال منافسات دور المجموعات، ونجحنا في اعتلاء الصدارة".

واضاف: "مستوى الفريق كان في تصاعد مستمر، واستطعنا التأهل للدور النهائي بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي، والشرطة القطري في نصف النهائي".

وتابع: "كان لدينا التركيز والإصرار للفوز على الأهلي في النهائي للتتويج بلقب البطولة، والحمد لله نجحنا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي واستغلال الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأحمر".

وأضاف: "جماهير الزمالك في قطر كانت رائعة طوال البطولة، فمنذ وصولنا إلى الدوحة كانت تساندنا وتشجعنا، ونشكرهم على دعمهم لنا خلال الفترة الماضية".

واختتم حديثه قائلا: "رسالتي لجماهير الزمالك أن لقب البطولة العربية، بداية عودة الأبيض لمنصات التتويج خلال الموسم الجاري إن شاء الله".

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