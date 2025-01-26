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وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية يزور مراكز التميز بهندسة الإسكندرية

وفد جامعة فيرجينيا
وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية يزور مراكز التميز

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمراكز التميز بكلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ومديرو مراكز التميز.

 

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   تفقد الوفد خلال الزيارة مركز التميز للمياه والذى يعد أحد مخرجات مشروع مركز التميز للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية وجامعات مصرية وأمريكية ويعمل كنقطة الالتقاء بين الباحثين ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد الحلول العملية للتحديات فيما يتعلق بمصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي والري، وتصميم دورات وتقديم منح دراسية للمصريين ممن يسعون للدراسة في المجالات المتعلقة بقضايا المياه

 

 وشاهد الوفد الأجهزة المعملية وتعرف على دور المركز فى تقديم الدراسات البحثية والتطبيقية فى مجال المياه، وناقش الجانبان إمكانية التعاون فى مجال دراسات وابحاث الأغشية للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

كما تفقد الوفد معامل مبنى فيرجينيا بكلية الهندسة وناقش الجانبان سبل التعاون الأكاديمي البحثي في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة، وكذا التعاون فى المشروعات المتعلقة بالاستدامة والإقتصاد الأخضر، وإمكانية التعاون في ربط التكنولوجيات والتقنيات المبنية علي المعرفة بين المجتمع الأكاديمي والصناعة

 

 كما تفقد الوفد مركز التميز البحثي Smart CI وبه معمل إنترنت الأشياء ومعمل النانوتكنولوجى ومعامل حاسبات فائقة السرعة للتعرف على أنشطة هذه المعامل والإمكانيات البحثية والفنية لها

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