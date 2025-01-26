الفاصوليا والبطاطا تحتلان صدارة الخضروات المصرية المصدرة.. والسعودية أكبر مستورد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة للهيئة.



وكشف البيان عن ارتفاع عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة إلى 6200 رسالة بنحو 230 ألف طن بزيادة بلغت 33 ألف طن عن الأسبوع الأسبق، لعدد 1685 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 760 صنفا من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 12 ألف طن، تليها البطاطا الحلوة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الخضروات المشكلة المجمدة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 67 صنف بنحو 63 ألف طن.



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 72 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 10 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 90 ألف طن.



ومثلت السعودية وروسيا وهولندا وتركيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 186 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1131 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1100 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 825 رسالة.



كما تم إصدار 505 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2105 رسالة بنحو 405 ألف طن لعدد 900 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 235 صنف من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 88 دولة، ومثلت البرازيل أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها روسيا، أوكرانيا والصين.



وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 787 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 278 رسالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.