قرار جديد بشأن استئناف المتهم بالتعدى على طفلة داخل أسانسير

تنظر محكمة جنايات القاهرة 28 يناير استئناف عامل على حكم معاقبته بالسجن 10 سنوات، بتهمة لتعديه على طفلة داخل الأسانسير.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من والد طفلة اتهم فيه عامل بشركة فى عقار لتعديه على طفلة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة هتك العرض بعدما تعرفت عليه الطفلة المجنى عليها فى سرايا النيابة، حيث أنكر المتهم ارتكابه الواقعة، واعترف بأنه قام بتقبيل الطفلة لأنها من سن ابنته.

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