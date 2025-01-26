السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الهيروين في عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

بدأت القضية بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين في منطقة عابدين.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وكشفت أن المتهم كان يستعد لتوزيع المواد المخدرة على عملائه في المنطقة، وبإعداد كمين أمني أسفر عن ضبط المتهم، وبإجراء التفتيش، عثر بحوزته على عدد من اللفافات التي تحتوي على مخدر الهيروين.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.