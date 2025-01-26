الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الهيروين في عابدين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

بدأت القضية بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين في منطقة عابدين.

 

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وكشفت أن المتهم كان يستعد لتوزيع المواد المخدرة على عملائه في المنطقة، وبإعداد كمين أمني أسفر عن ضبط المتهم، وبإجراء التفتيش، عثر بحوزته على عدد من اللفافات التي تحتوي على مخدر الهيروين.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة منطقة عابدين مخدر الهيروين

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