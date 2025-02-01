السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

سعر السكر، شهد سعر السكر  استقرارا ملحوظا اليوم، ويعد  السكر من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

سعر السكر اليوم  السبت   

وسجل السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق بداية من 32 إلى 35 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.

سعر السكر 
سعر السكر 

 

سعر السكر التمويني

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيها.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

 

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

 "السكر للصناعات التكاملية " تعلن انطلاق موسم عصير القصب بالمصانع

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية انطلاق موسم عصير  قصب السكر 2025 بمصنع سكر قوص ومصانع السكر الأخرى. 

 

سعر السكر 
سعر السكر 

وزارة التموين: نستهدف شراء 6 مليون طن من محصول القصب

وتستهدف  وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.وأكدت وزارة التموين استقبال المحصول من مزارعي محافظتي المنيا وأسيوط لصالح مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن مصانع السكر التابعة للوزارة تستعد لاستقبال المحصول الجديد بكميات كبيرة على مدار الموسم، مشيرًا إلى التزام الوزارة بسداد مستحقات المزارعين فور التوريد.

وكشف الوزير عن تخصيص حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة لضمان توريد المحصول بكفاءة وسلاسة.

 

سعر السكر 
سعر السكر 

 

أسعار توريد محصول قصب السكر من المزارعين 

 

ونوه فاروق بأن المخصصات المالية تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

 الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها،و بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. وجاءت الزيادة  لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

سعر السكر 
سعر السكر 

تعزيز إنتاج السكر محليًا 

وتسعى الدولة لتعزيز إنتاج السكر محليًا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية من خلال خفض فاتورة الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم الزراعة والصناعة.

وتمتلك الدولة 10  مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج، الاخيرة تنتج 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

 

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 

 

 وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات الدولة  حيث أن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين. كما أكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. وتستهدف التموين تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم اللجوء إلى استيراد كميات أخرى من الخارج خلال الفترة المقبلة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر السكر سعر السكر اليوم سعر السكر الأبيض سعر السكر البني سعر السكر التويني سعر سكر التموين السكر اسعار السكر

مواد متعلقة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بمشاركة 210 شركات، افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع

التمثيل التجاري: إيطاليا من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 6 سنوات

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

موعد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي مع الأهلي

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

انتقادات قوية من جماهير الزمالك لـ شلبي وفتوح والونش بعد خسارة بيراميدز

منوعات

المزيد

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

وظائف جديدة بالسعودية والإمارات لأصحاب المؤهلات المتوسطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية