جنايات المنيا تُحيل المتهم بإنهاء حياة شقيقه وزوجة أبيه إلى الطب النفسي

أحالت محكمة جنايات الدائرى الثالثة مركز بني مزار بالمنيا والمتهم بقتل شقيقه وزوجة أبيه في مركز بني مزار، بسبب خلافات عائلية، إلى مستشفى الطب النفسي لتحديد مدى سلامة قواه العقلية، وحددت جلسة دور شهر إبريل المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة.

جنايات المنيا تُحيل المتهم بإنهاء حياة شقيقة وزوجة والدة لـ الطب النفسي

وعقدت هيئة المحكمة في المنيا، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وأصدرت قرارها عقب الاطلاع على أمر الإحالة، وسماع طلبات محامي الدفاع عن التهم، وحددت جلسة دور شهر أبريل المقبل لاستكمال جلسات محاكمة المتهم.

إيداع متهم بإنهاء حياة شقيقة وزوجة والدة فـ الطب النفسي

وترجع أحداث الواقعة الي 10 يوليو من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، بقيام المتهم"م.ح" بالتعدي على شقيقه قبل زفافه بساعات وزوجة أبيه بقتلهما وطعنهما بسلاح أبيض "سكين".

القبض على المتهم والسلاح المستخدم

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم "سكين" وإحالة للنيابة العامة للتحقيق.

من جانبه أحال المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالقتل العمد لشقيقه وزوجة أبيه، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.

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