الإدارية العليا ترفض طعن نقيب الصحفيين على حكم صحة قرار تأسيس جمعية لـ الإسكان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من خالد البلشى نقيب الصحفيين ضد عبدالرؤوف عبد المنعم خليفة عضو مجلس النقابة على الحكم الصادر فى الدعوى بوقف قرار تأسيس جمعية الصحفيين للخدمات، وكذلك الحكم رقم ٧٨/٥٧٨٨ والقاضي بعودة عبد الرؤوف عبدالمنعم خليفة رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين .

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعودة عبدالرؤوف خليفة للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين وإلغاء قرار عزله.

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