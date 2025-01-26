الأحد 26 يناير 2025
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سياسة

مطالب برلمانية بإصلاح شامل للمنظومة الضريبية

تيسيرات ضريبية لضم
تيسيرات ضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

مناقشة تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة

وأشار إلى أنه على المستوى العالمي فإن 95% من الشركات حول العالم، مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المحلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلية وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.

المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري

وأوضح سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.

المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.

ولفت محمد سليمان، إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.

وأوضح النائب، أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.

من جانبه أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم الإعفاء حتى 15 مليون رقم صغير جدا بالمقارنة مع أسعار الصرف في الوقت الحالي مقارنة بالوقت السابق.

وأشار إلى أن القانون من حيث الشكل جيد، إلا أنه في المضمون يمثل "ردة"، مؤكدا أن هناك خلل في المنظومة الضريبية.

وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك منظومة ضريبية شاملة متكاملة، تحقق كافة الأهداف المرجوة.

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر لوزير المالية على جهود إصلاح المنظومة الضريبية، وكذلك حزمة الإصلاحات الضريبية.

وطالب بالإسراع في إصلاح المنظومة الضريبية بشكل أفضل، وإزاحة العراقيل أمام الممولين، مؤكدا أن هناك الكثير من الممولين يواجهون الكثير من المشكلات.

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