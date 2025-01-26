طب عين شمس تحتفل بتخرج دفعة FAIMER 2023

احتفلت كلية الطب بجامعة عين شمس بتخريج دفعة FAIMER 2023، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

شهد الحفل الدكتور علي الأنور، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة لوبا المديرة التنفيذية لمعهد FAIMER الدولي، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا صلاح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس، والدكتورة رنده رضا مبروك، مديرة برنامج FAIMER وأستاذة المناعة والباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة عين شمس.

في كلمته خلال الاحتفالية أعرب الدكتور علي الأنور، عميد الكلية عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس تفاني الخريجين وجهودهم المتميزة، مقدمًا التهنئة للخريجين علي هذا الإنجاز الذي يمثل تتويجًا لعملهم الجاد ورؤيتهم المستقبلية.

الدور الريادي الذي يلعبه برنامج FAIMER كمنارة للإبداع والابتكار في المنطقة

وأكد الدكتور على الأنور على الدور الريادي الذي يلعبه برنامج FAIMER كمنارة للإبداع والابتكار في المنطقة، مشيرًا إلى أن البرنامج يساهم في تمكين الأفراد ليصبحوا قادة فاعلين قادرين على إحداث تغييرات إيجابية في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

واختتم كلمته بتوجيه كلمة للخريجين حثهم فيها على الإستمرار في تطوير الذات لتحقيق التميز.

كما ألقت المديرة التنفيذية لمعهد FAIMER الدولي كلمة دعت فيها الخريجين إلى مواصلة مسيرتهم في التعلم والتطور وهم يبدؤون فصلًا جديدًا في حياتهم المهنية.

وفي كلمتها، هنأت الدكتورة رانيا صلاح الخريجين، وحثتهم على الاستمرار في نهج التميز والريادة في مجالات التعليم الطبي، مؤكدةً أن النجاح يتطلب التعلم المستمر والابتكار.

وأثنت الدكتورة رندة رضا مدير برنامج FAIMER بجامعة عين شمس في كلمتها في افتتاح الحفل على جهود الخريجين.

كما ألقت الدكتورة دينا عادل كلمة نيابة عن الخريجين عبّرت فيها عن امتنانهم لدعم أساتذتهم وجهودهم.

أيضًا شارك أعضاء هيئة التدريس ببرنامج FAIMER في كلمتهم تجاربهم وخبراتهم مع الخريجين.

حضر الحفل لفيف من خريجي دفعة 2019، منهم الدكتورة سناء راضي نائب مدير الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد، والدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم في مجلس الشيوخ ، الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان والأستاذة الدكتورة شهيرة سمير، أستاذ التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس، والذين شجعوا الخريجين الجدد على مواجهة التحديات بثقة وإصرار.

واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات، حيث كرم الدكتور علي الأنور الخريجين وسلمهم شهاداتهم، وسط أجواء احتفالية تجسد قيمة العمل الجاد والاجتهاد.

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