تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الأحد 26-1-2025

تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية وذلك استعدادا لشهر رمضان، ذا فى الوقت الذى تدرس الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان وذلك لحرصها على توافر كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

وتشهد الفترة الحالية بعض العروض من الشركات المنتجة للارز استعداد لشهر رمضان يترواح سعر كم الارز بداية من 26 جنيها و30 و34 و37 جنيها وذلك حسب جودة الأرز المعبأ.

أسعار الارز اليوم الأحد

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن.

سعر طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

سعر الارز اليوم

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة

وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي:

أرز مصري كم “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز ابيض كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها.

سعر كم أرز ابيض “ريحانة” - 1 كجم ‏40 جنيها.

سعر الارز

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

وطبقا لتصريحات رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية انخفضت بقيمة تتراوح بين 500-700 جنيه للطن. مشيرا الى إن الشائعات هي السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع الأسعار

اسعار الأرز اليوم

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700، بينما تراوح سعر الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن، وتراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة مع لجوء الدولة للاستيراد من دولة مثل الهند، وهي معروفة بجودة محاصيلها، وهو ما سيؤدي لحدوث حالة من توافر المحصول مقارنة بمعدل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

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