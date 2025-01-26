عقب تداول فيديو، القبض على مهتز نفسيا تعدى على المارة في شوارع الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة المارة والتعدي عليهم بالسب والشتم بالدقهلية.. وضبط مرتكب الواقعة.

مهتز نفسيا يتعدى على المارة فى شوارع الدقهلية





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص "مهتز نفسيًا" بحوزته إثنان عصا خشبية بمضايقة المارة وإعاقة حركتهم والتعدى عليهم بالسب والشتم حال سيرهم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية.



وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (سلاح أبيض)، وتبين أنه يعانى من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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