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رياضة

غزل المحلة يستدرج سيراميكا بحثا عن عودة الانتصارات بالدوري المصري

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

الدوري المصري، يخوض غزل المحلة مواجهة قوية اليوم الأحد أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الـ10 من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في السابعة مساء على ستاد غزل المحلة.

ويسعى غزل المحلة بقيادة شوقي غريب المدير الفني، إلى تحقيق الفوز على سيراميكا من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تلقاها في الجولتين الـ8 والـ9 أمام بيراميدز وحرس الحدود.

غزل المحلة يضم عماد ميهوب

ويحتل غزل المحلة حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يأتي سيراميكا في المركز الرابع بـ16 نقطة.

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، عن تعاقده مع عماد ميهوب خط وسط بيراميدز لتدعيم صفوف زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وقال المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب عماد ميهوب - خط وسط نادي بيراميدز”.

غزل المحلة يضم مدافع بيراميدز

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، عن تعاقده مع أحمد فوزي مدافع فريق بيراميدز لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب، أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد فوزي - مدافع نادي بيراميدز”.

وأضاف: “يعتبر فوزي من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في خط الدفاع”.

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الدوري المصري سيراميكا كليوباترا شوقى غريب ستاد غزل المحلة احمد فوزى

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