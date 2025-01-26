مصرع شاب سقط من الدور الثامن في الإسكندرية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن بأحد العقارات بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص من الطابق الثامن بشارع 48 بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، وتوفي إثر إصابته.

على الفور، انتقل قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شخص في العقد الثاني من عمره، وتوفى فور سقوطه، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتوفى كان يعاني من اضطراب نفسي.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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