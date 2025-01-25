السبت 25 يناير 2025
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أخبار مصر

التعليم تكشف سبب إضافة الدين لمجموع الثانوية وأهمية تطبيق البكالوريا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، فيتو

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إنهم يستهدفون تطبيق نظام البكالوريا اعتبارا من العام المقبل إذا حدث توافق عليه، موضحا أنه لا تغيير في مناهج الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا عن العام الجاري، ولكن سيضاف للمواد التي سيدرسها مادة البرمجة وستكون خارج المجموع.

 

مسارات نظام البكالوريا

وأشار خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن نظام البكالوريا يتكون من 4 مسارات بداية من العام الثاني، منوها إلى أن فكرة الفرص المتعددة في نظام البكالوريا سيقضي على الدروس الخصوصية، حيث لن يكون الطالب في حاجة إليها، وسيكون أمامه فرصة لتحسين مجموعه وهو ما سيخفف عليه الضغط النفسي.

 

محتوى مواد الثانوية العامة

وأوضح أن محتوى مواد الثانوية العامة متفق عليه بنسبة 80% حول العالم، لافتا إلى أن معظم ردود الأفعال حول نظام البكالوريا كانت مرحبة بالجزء الأساسي من الفكرة، وجارٍ دراسة كل التعليقات بشكل عميق، معلقا: "لو الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا صوري هنعمله ليه، وليس هناك إقصاء لأي طرف".

 

سبب إضافة التربية الدينية للمجموع

وعن سبب إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بنظام البكالوريا، لفت إلى أن المجتمع لديه فكرة أن المادة التي لا تضاف للمجموع ليست مهمة، لذا كان لابد من إضافة التربية الدينية للمجموع لتغيير هذه الفكرة. 

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