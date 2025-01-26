الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعرف على عروض وتخفيضات شركات الطيران بتذاكر السفر

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو

تذاكر الطيران، يبحث الراكب دائما عن الأسعار المنخفضة في تذكرة الطيران، حيث إن العروض الخاصة والترويجية تشهد إقبالا كبيرا من المسافرين، وخاصة في موسم الأعياد والمناسبات.

 

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران 

تزداد أهمية الحجز المبكر في أوقات الذروة ومواسم السفر كالعطلات السنوية والأعياد؛ حيث تتضاعف أسعار تذاكر الطيران، كلما اقتربت العطلات وازداد الزحام، لكن هذا التأكيد لا يمنع أنك قد تجد عروضًا مميزة إذا انتظرت بعض الوقت وحجزت متأخرًا.


حجز تذاكر الطيران  قبل وقت قصير  

في بعض الأحيان يظل بإمكانك شراء تذاكر بسعر مغرٍ حتى الأيام الأخيرة قبل السفر فإذا لم تتلقَ شركات الطيران حجوزات لجميع المقاعد المتاحة لديها تعرض العدد المتبقي بأسعار جيدة، كما ترسل بعض الشركات نشرات دورية بهذه الفرص وتجدها في بعض المواقع المتخصصة.


متابعة العروض شركات الطيران 

لكي تحصل على تذكرة طيران بسعر مناسب وتوفر قدرًا معقولًا من نفقات الرحلة، تستخدمه لحجز فندق أفضل أو نزهات أكثر، سيتطلب الأمر منك أن تمر أولًا برحلة أخرى من البحث المتأني للوصول لأفضل سعر فمهما بدا أمامك عرض مغري حاول ألا تحجز أول ما تحصل عليه.

 

تذاكر الطيران الاقتصادي

شركات الطيران الاقتصادي أو منخفض التكلفة وكما يبدو من اسمها توفر لك الكثير من المال، وستجد عروض بعضها في مواقع الحجز المعتادة وبعضها الآخر يتوافر فقط عبر موقعها الخاص وعبر صفحاتها في المواقع الاجتماعية الشهيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أسعار تذاكر الطيران الاعياد والمناسبات الطيران الاقتصادي الطيران حجز تذاكر الطيران تخفيضات شركات الطيران تذاكر السفر تذاكر الطيران

مواد متعلقة

مصر للطيران تختتم فعالياتها بالمعرض الدولي للسياحة بمدريد

عيد الطيران المدنى، قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقي من ألمانيا لمصر

إطلاق ورش عمل تدريبية في الزراعة والأمن الغذائي للدول العربية

"البحث العلمي" تنظم ورشة عمل خارطة طريق استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي

مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية

وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل حول الإتاحة في التعليم

خدمات اضافية يحصل عليها المسافر على الطائرة

تكثيف جهود الجامعات خلال فترة الإجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات وإطلاق القوافل
ads

الأكثر قراءة

جوارديولا يلوم ثلاثي مانشستر سيتي بسبب عمر مرموش

ترامب: سأتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

أخبار مصر: ترامب يبدأ في تهجير الفلسطينيين، وفاة والدة كريم سامي مغاوري، ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

عمرو أديب لـ عزيز الشافعي: هل الزمالك هياخد الدوري؟ رد صادم للملحن

سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

البلدي تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الأحد 26 يناير 2025

ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

وفد من "حماس" في القاهرة لاستقبال المحررين ولقاء مسؤولين مصريين

منوعات

المزيد

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

مقتل شاب طعنا بعد محاولة سرقة هاتفه

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية