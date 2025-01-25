السبت 25 يناير 2025
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حوادث

النيابة تحقق في بلاغ لـ نجم الزمالك السابق يتهم فيه جيرانه بالسب والقذف

عبدالحليم علي، فيتو
عبدالحليم علي، فيتو

تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام نجم الزمالك السابق، عبد الحليم علي، لجيرانه بالسب والقذف، بسبب الأسانسير.

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن عطلا حدث للمصعد واجتمع السكان لحل المشكلة، وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهم جميعًا، واعتدى بعضهم لفظيًا على اللاعب، ما دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ رسمي.


وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، للتحقق من صحة الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق مدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، يفيد نشوب مشادة كلامية مع بعض جيرانه بعقار محل سكنه بسبب خلافات بينهم على الأسانسير، واعتدائهم عليه  بالسب والقذف.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عبد الحليم علي وجيرانه بسبب خلافات على أسانسير العقار، تطورت إلى الاعتداء عليه بالسب والقذف.

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عبد الحليم علي نجم نادى الزمالك عبد الحليم علي نيابة الخليفة والمقطم نادي الزمالك مودرن سبورت

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