مؤلف مسلسل "سراب" يحتفل بنجاحه ويشكر فريق العمل

احتفل السيناريست هشام هلال بنجاح مسلسل “سراب”، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويقوم ببطولته خالد النبوي ويسرا اللوزي.

وكتب هلال منشور مطول عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماع فيس بوك حيث قال: "هناك أعمال تـُشعرك بالسعادة لنجاحها الجماهيري.. وأخرى تمنحك شعورًا إضافيًا من الفخر بجانب السعادة .. مسلسل سراب كان من الأعمال دي.. ماكانش مجرد مسلسل ناجح، لكنه كان حالة درامية مانحة لمشاعر جميلة ومبهجة، مشاعر بتؤكد إن التناغم الراقي لابد حيقدم منتج واعد فرصه في النجاح كبيرة".

وأضاف: “أشكر كل عناصر العمل.. وأخص بالشكر فريق الكتابة المعاون لي.. محمود حسن، خالد شكري، محمود شكري، دعاء حلمي، وخازندارة تفاصيل الدرافتات القديمة والجديدة بسنت علاء، وأيضًا السيناريست أحمد نبيل اللي تواجد معانا في بداية المشروع لكن حالت ظروفه عن المواصلة”.

مسلسل سراب

وكانت قد أكدت يسرا في تصريحات خاصة لفيتو أنها صورت هذا المسلسل وهي في أسوأ حالتها النفسية، حيث إنه أثناء التحضير للمسلسل، تعرضت والدتها لأزمة صحية ودخلت بعدها المستشفى، ثم رحلت بسبب تلك الأزمة، مما تسبب لها في صدمة نفسية جديدة، وكادت أن تعتذر عن المسلسل.

وأضافت يسرا أنها وافقت على تصويره لعل العمل والتصوير يخرجها من أزمتها النفسية، كما أن حالة الحزن التي كانت تسيطر عليها أفادتها كثيرًا في تقديم شخصية “ملك” بالمسلسل.

أبطال مسلسل سراب

ويشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

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