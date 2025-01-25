الدوري الإنجليزي، التسلل يحرم مرموش من أول أهدافه مع مان سيتي أمام تشيلسي

الدوري الإنجليزي، ألغى حكم مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، هدفا أحرزه عمر مرموش نجم السيتي ومنتخب مصر، بالدقيقة 34 من المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح النتيجة استمرار تقدم البلوز بهدف نظيف.

واستغل مرموش كرة مرتدة من حارس المرمى بعد تصويبة قوية من زميله، ليودعها الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، ليحرم النجم المصري من أول أهدافه مع مانشستر سيتي.

وكان تشيلسي تقدم على نظيره مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق نوني مادويكي، بعد خطأ دفاعي فادح ارتكبه عبد القادر خوسانوف مدافع السيتي، الذي أعاد الكرة بشكل غريب لحارسه إيدرسون ليخطف الكرة نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي ويمررها إلى مادويكي الذي أودعها الشباك.

بعدها بدقائق كاد تشيلسي يحرز هدفه الثاني بعد انطلاقة من كول بالمر ليمرر إلى مادويكي داخل منطقة الجزاء إلا أنه تباطأ في تسديدها لترتطم بالمدافع وتضيع فرصة الهدف الثاني على البلوز.

عمر مرموش أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي

وأعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، والذي شهد تواجد المهاجم المصري، عمر مرموش، أساسيا في المباراة الأولى له مع الفريق السماوي.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين، عمر مرموش.

فيما تواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كلا من أورتيجا، ستونز، جاك جريليش، دي بروين، ريس، سافيو، أوريلي، ريكو لويس، ميكاتي.

وانضم عمر مرموش إلى صفوف فريق مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في الانتقالات الشتوية الجارية بمبلغ 75 مليون يورو.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، تريفوه تشالوباه، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

وتواجد على دكة بدلاء تشيلسي كلا من جورجينسين، أكسيل ديساسي، جوش أتشيمبونج، توسين أدارابيويو، مالو جوستو، كيران دويسبيري هال، بيدرو نيتو، كريستوفر نكونكو، مارك جويو.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الأولى من هذا الموسم، بهدفين دون رد.

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