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مصر للطيران تختتم فعالياتها بالمعرض الدولي للسياحة بمدريد

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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اختتمت اليوم مصرللطيران لقاءاتها في المعرض الدولي للسياحة Fitur 2025 المقام حاليا فى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجارى.

في ختام المعرض الدولي للسياحة Fitur 2025.. مصر للطيران تختتم فاعلياتها بالعاصمة الإسبانية مدريد

هذا وقد شهد جناح مصرللطيران زيارة السفير المصري لدي إسبانيا السفير إيهاب بدوي والذي أبدي إعجابه بجناح مصر للطيران.

واستمرت مصر للطيران في استعراض خدماتها المتنوعة علي شبكتها الممتدة حول العالم وكذلك برامجها السياحية المتكاملة من خلال الجناح الذي شهد خلال أيام المعرض عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر ومنظمى الرحلات حول العالم وتم مناقشة سبل التعاون المختلفة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلي المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه صرح الطيار محمد عليان أن الحدث يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عدد كبير من وكلاء ومنظمي السياحة حول العالم، كما يوفر المعرض منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات السياحة والطيران، وأن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها في المعرض لزيادة حصتها وتوسيع نطاق مشاركتها وتواجدها في الأسواق السياحية الهامة خاصة لما لمصر من مكانة تتمتع بها كأحد أبرز الأماكن السياحية في العالم.

كما شهدت الفعاليات إجراء سحب علني حظي بحضور كبير من الرواد المشاركين في المعرض للفوز بتذاكر طيران مجانية مقدمة هدية من مصر للطيران، فضلا عن تقديم الهدايا التذكارية للفائزين والمشاركين بالمعرض.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 16 رحلة أسبوعيا إلي إسبانيا بواقع عدد 7 رحلات من القاهرة إلي مدريد، بالإضافة إلى رحلتين من الأقصر إلي مدريد يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، وبواقع 6 رحلات من القاهرة إلي برشلونة، بالإضافة إلي رحلة واحدة من الأقصر إلي برشلونة يوم السبت من كل أسبوع.

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