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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على مانشستر سيتي بهدف مبكر من خطأ دفاعي ساذج

تشيلسي ومانشستر سيتي
تشيلسي ومانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، أحرز نوني مادويكي لاعب تشيلسي هدف فريقه الأول في شباك مانشستر سيتي، بالدقيقة الثالثة من المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من  الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم البلوز بهدف نظيف.

جاء الهدف من خطأ دفاعي فادح ارتكبه عبد القادر خوسانوف مدافع السيتي، الذي أعاد الكرة بشكل غريب لحارسه إيدرسون ليخطف الكرة نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، ويمررها إلى مادويكي الذي أودعها الشباك.

 

عمر مرموش أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، والذي شهد تواجد المهاجم المصري، عمر مرموش، أساسيا في المباراة الأولى له مع الفريق السماوي.

 

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين، عمر مرموش.

فيما تواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كلا من أورتيجا، ستونز، جاك جريليش، دي بروين، ريس، سافيو، أوريلي، ريكو لويس، ميكاتي.

 

وانضم عمر مرموش إلى صفوف فريق مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في الانتقالات الشتوية الجارية بمبلغ 75 مليون يورو.

 

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الأولى من هذا الموسم، بهدفين دون رد.

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