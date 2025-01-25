السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خليل البراقعة: الأسير مصطفى أبو عرة استشهد داخل سجون الاحتلال بالإهمال الطبي

الاسير خليل البراقعه،فيتو
الاسير خليل البراقعه،فيتو

كشف الأسير الفلسطيني المحرر خليل البراقعة تفاصيل صادمة عن تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين. 

وأضاف البراقعة لقناة “الجزيرة”: “ تم إخراجنا من سجن عوفر في ظروف صعبة جدا. منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم لم يكن لنا أي تواصل بالعالم الخارجي” وأوضح أن الأسير مصطفى أبو عرة استشهد داخل سجون الاحتلال بالإهمال الطبي.

وأكدت حركة حماس اليوم السبت، أنها تنتظر انسحاب جيش دولة الاحتلال وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى أراضيهم وبيوتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن أربيل يهود."

الحفاظ على أسرى دولة الاحتلال

 وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس "رغم العدوان الإسرائيلي حافظنا على أسرى العدو التزاما بأخلاقنا وأعرافنا في الوقت الذي حاول فيه العدو التخلص منهم".

وأضافت حماس: "دفعة من أسرانا الأبطال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية ترى النور اليوم في إطار صفقة طوفان الأقصى".

وتابعت: "اليوم نرغم المحتل على فتح زنازينه لأسرانا الأبطال ونعاهد بمواصلة السير على طريق الاستقلال وتقرير المصير.. وهذا يوم من أيام شعبنا الفلسطيني الخالدة يجسد فيه طريقه وخياراته ويؤكد التفافه حول مقاومته".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسير الفلسطيني الأسير المحرر إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سجون الاحتلال سجن عوفر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

مواد متعلقة

وزير خارجية تركيا: نبذل جهودا مع دول في المنطقة بينها مصر لأجل سوريا

آخر تطورات صفقة التبادل المرتقبة بين حماس وإسرائيل

حماس: ننتظر انسحاب إسرائيل وفق اتفاق غزة وبدء عودة النازحين إلى بيوتهم
ads

الأكثر قراءة

بظهور الصفقات الجديدة، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

الزمالك يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية ويبحث ضم نجم جزائري

الظهور الأول لصفقة الأهلي الجديدة

من هي أربيل يهود محور الخلاف بين إسرائيل وحماس؟

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع انخفاض أسعار البط اليوم السبت

منوعات

المزيد

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة الرياضيات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: تفسير المتطرفين للنصوص يفرغ القرآن من الرحمة (فيديو)

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشكلات

علي جمعة: لا يجوز للمسلم اتباع أي نبي دون السير على نهج الرسول الأعظم

المزيد
الجريدة الرسمية