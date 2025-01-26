الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي وبيراميدز الدورى المصرى الممتاز الأهلي بيراميدز ترانسفير ماركت مباراة الأهلي وبيراميدز القيمة السوقية

مواد متعلقة

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد

بيراميدز يستعيد رمضان صبحي بمواجهة الأهلي

بيراميدز يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الأهلي في الدوري

محمد صلاح يدخل قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (إنفوجراف)

الدوري المصري، فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة زد

الدوري المصري، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندري

إنجاز 2001 يداعب منتخب اليد.. صعود الفراعنة للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة.. مجموعته تؤهله لتحقيق حلم 24 عاما.. وهذا طريقه نحو اللقب

تفاصيل صفقة تعاقد مودرن سبورت مع نجم الترجي التونسي وموعد الإعلان
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

منوعات

المزيد

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية