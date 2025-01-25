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خارج الحدود

مصدر مصري مطلع: أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل

أربيل يهود، فيتو
أربيل يهود، فيتو

 أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن مصدر مصري مطلع بأنه تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري، أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل.

أربيل يهود.. الشخصية المحورية في الأزمة

 تبلغ  أربيل يهود، 28 عاما، وهي من كيبوتس "نير عوز" في غلاف غزة. اختطفتها حماس مع شريكها أرييل كونيو في هجوم 7 أكتوبر 2023، ولم ترد معلومات عنها منذ ذلك الحين، فيما أكدت حماس لاحقًا أنها على قيد الحياة وستُفرج عنها في غضون أسبوع. 

أربيل كانت تعمل مدربة في مجال استكشاف الفضاء وعلم الفلك، وعادت قبل ست سنوات للعيش في الكيبوتس الذي شهد مقتل شقيقها دوليف خلال نفس الهجوم. 

إسرائيل تشترط الإفراج عن أربيل يهود

 أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة مرتبط بالإفراج عن أربيل يهود. 

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "لن يُسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع حتى يتم تأكيد الإفراج عن أربيل يهود."

وتزامن هذا الإعلان مع تسلّم إسرائيل أربع مجندات إسرائيليات من الصليب الأحمر في إطار اتفاق تبادل الأسرى، الذي يشمل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني مقابل رهائن إسرائيليين. 

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أربيل يهود غزة حماس دولة الإحتلال فلسطين

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