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إغماءات متكررة لـ 8 أفراد من أسرة واحدة بالمنوفية

إغماءات متكررة لـ
إغماءات متكررة لـ 8 أفراد من أسرة واحدة بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص بحالة إغماء غير معروفة  بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية مساء أمس الجمعة.

إغماءات متكررة للأسرة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بإستقبال مستشفي السادات المركزي أسرة كاملة مصابة بإغماء.

وبالإنتقال والفحص تبين أنها المره الثانية لإستقبال الأسرة بالمستشفي وكانوا قاطنين بالمنطقة 11 بمدينة السادات.

وبالفحص تبين إصابة "مصطفى.إ.م" الأب 54 سنه، وسامية.ع.ا" الزوجة 49 سنه، والابناء "محمد، احمد، دعاء، ايه، ايمان وحور"، وتم خروج الأسرة بسلام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مستشفي السادات مستشفى السادات المركزى

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