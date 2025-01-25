بيرينجير يقود مران المستبعدين من الأهلي أمام بيراميدز

الأهلي، يقود كارلوس بيرينجير مساعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران اللاعبين المستبعدين من مباراة بيراميدز، حيث ينطلق المران في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة في حين يخوض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر حيث فضل الجهاز الفني تغيير مكان التدريب للحفاظ على سرية الحصة التدريبية الختامية وايضا تركيز اللاعبين.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات مستمرة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري للتعاقد معه في انتقالات الشتاء الحالية، حيث أنهى اللاعب اتفاقه مع اللاعب علي كافة الأمور المالية وتبقي اتفاق اللاعب مع ناديه من أجل فسخ العقد بالتراضي.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها لاصطحاب مصطفى العش مدافع الأهلي الجديد في قائمة مباراة بيراميدز التي تقام غدا من أجل تدعيم الخط الخلفي في ظل النقص العددي الواضح بالصفوف الدفاعية.

وأعلن الأهلي رسميا أمس استعارة العش من زد لمدة ٦ شهور تنتهي بنهاية مشاركة اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تعديل مكان ملعب تدريب الفريق اليوم حيث سيتدرب الفريق في ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من ملعب التتش بالجزيرة ويدخل بعدها الفريق معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا.

كما تأكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن فريقه في أربع مباريات ببطولة الدوري بعد إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وبات من المنتظر أن يغيب وسام أبو علي عن تشكيلة الأهلي في مباريات بيراميدز ومودرن سبورت وبتروجت وغزل المحلة.

كما يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لأشعة جديدة عقب مباراة بيراميدز من أجل تحديد موعد إعلان جاهزيته للمرحلة القادمة حيث يخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد.

يظهر مصطفى العش مدافع الأهلي الجديد المنضم حديثا الي صفوفه قادما من زد لنهاية الموسم على سبيل الإعارة في تدريبات الأهلي اليوم للمرة الأولى بعد انتقاله رسميا إلي القلعة الحمراء.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء غد الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الأول الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو مؤخرا فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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