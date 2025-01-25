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ثقافة وفنون

مليون جنيه إيرادات فيلم 6 أيام أمس

أحمد مالك
أحمد مالك

احتل فيلم 6 أيام الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك، المرتبة الثاني بين إيرادات الأفلام المعروضة في الوقت الحالي.

وحقق أمس الجمعة إيرادات بلغت 1,046,221 مليون جنيه.

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

 وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”.

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

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